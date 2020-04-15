200الف جنيه دعم قطاع الصحة بالمجلس الاعلي للسودانيين بالخارج للتصدي لوباء كورونا

الخرطوم: السوداني

تسلمت عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا عبدالمسيح، دعم قطاع الصحة بالمجلس الاعلي للسودانيين بالخارج ،بمبلغ مائتي الف جنيه للصندوق القومي للجنة العليا للطوارئ الصحية .

واشادت بالدعم المتواصل الذي ظل يقدمه ابناء الوطن بالداخل والخارج بغرض التصدي لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وتفشيه.

من جانبها اكدت رئيسة الوفد حنان صلاح في تصريح صحفي، أن دعم المجلس يأتي في اطار تضافر الجهود الرسمية والشعبية واستجابة ابناء السودان بالداخل والخارج من اجل احتواء تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، داعية قطاعات الشعب السوداني كافة للتضامن في مثل هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد .