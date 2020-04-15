النائب العام: لم أمنح لجنة التفكيك سلطاتي كلياً أو جزئياً

الخرطوم: السوداني

أكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر، عدم منح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كلياً أو جزئياً، منوهاً إلى تسمية وكيلي نيابة يباشران أعمالهما وسلطاتهما وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

وتناقلت الوسائط ومواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، خبراً مفاده أن النائب العام منح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المكونة بموجب قانون نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م.

وقال الحبر في تعميم صحفي الأربعاء، إن الخبر إشاعة قصد منه النيل من استقلال النيابة العامة.

وأشار إلى أن النيابة العامة جهاز مستقل من أجهزة الدولة تمارس صلاحياتها وسلطاتها ومهامها وفقاً لقانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م مما يعني بالضرورة أن تباشر النظر في البلاغات والشكاوى المقدمة من اللجنة المذكورة.