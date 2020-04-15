والي الخرطوم: السماح للمواطنين بالتسوق من (6-1) ظهراً داخل المنطقة

الخرطوم: السوداني

أعلن والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عبدوو حماد، عن السماح للمواطنين بالتحرك للتسوق في الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً يومياً، أثناء فترة الحظر، منوهاً إلى أن التحرك سيكون قاصراً داخل كل منطقة على حدة كما يحظر عمل كافة وسائل المواصلات طوال اليوم.

وأعلن في بيان صحفي الأربعاء، عن إلغاء كافة تصاريح المرور السابقة اعتباراً من يوم السبت المقبل، ولكي يحصل الراغبون في التصاريح (جهات أو أشخاص) على تصاريح مرور عليهم التنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية المركزية للحصول على تصاريح جديدة.

في وقت استثنى قرار الحظر العاملين في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والحقل الطبي والنفايات، ومصانع وشركات الأدوية والمنتجات الطبية والأمصال والكمامات والتجهيزات الشخصية للحماية والمعدات الطبية والصحية وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية ومحطات الوقود دون مغاسل السيارات وتسهيل مرور مرضى غسيل الكلى والأمراض المزمنة الذين بحاجة لزيارة المستشفى والطبيب بشكل دوري في كل الأوقات، فضلاً عن المطاحن، والأفران، والمنتجات الغذائية، ومياه الشرب، والأسمدة وعلف الحيوان ومستلزمات التعبئة والتغليف، للعمل 24 ساعة.

في وقت قال فيه حماد إن ترحيل اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والخضروات والفواكه وكل المنتوجات الغذائية والشاحنات يسمح لهم بالحركة من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مؤكداً أن عمل الصيدليات بحسب ترتيب نقابة الصيادلة.

وفي السياق طالب حماد الفئات المستثناة بالالتزام بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة وعدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافة المحددة مع التعقيم بصورة دائمة .

وطمأن المواطنين بأن السلع الاستهلاكية والأغذية ستتوفر يومياً ويمكن للمواطن الحصول عليها خلال فترة السماح بالتحرك.