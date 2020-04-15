شاهد فتوى الشيخ “مزمل فقيري” حول قرار وزير الشؤون الدينية بمنع صلاة الجمعة والجماعات في مواجهة “كورونا”

الخرطوم: ابومهند العيسابي

قال الداعية الاسلامي السوداني الشيخ “مزمل فقيري” أن قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف بمنع صلاة الجمعة والجماعات ضمن احترازات “كورونا”، قرار صائب تسنده الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ويوافق الشريعة الاسلامية تماماً، بحسب ما نقلت ” السوداني الإلكترونية”.

مضيفاً: أن الدليل من الكتاب قول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، فمن ترك طاعة الحاكم في مثل هذه الحالة، فهو آثم مرتكب الذنب ومخالف لشريعة الإسلام.

وقال “فقيري” قرار الوزير قرار صائب ، لخطورة هذا المرض، وهو مرض معدي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فر من المجذوم فرارك من الأسد)، وكان في وفد ثقيف رجل مجذوم ، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم : إنا قد بايعناك فارجع.

مردفاً: إذا كان النبي قد نهى من أكل ثوماً أو بصلاً أن يقرب المساجد، فما بال في حال المرض وخطورة انتشار العدوى.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح قد أصدرقراراً اليوم الأربعاء، بإيقاف صلاة الجمعة وصلوات الجماعة بكافة مساجد وخلاوى ولاية الخرطوم.

كما أصدر قراراً بإيقاف كافة صلوات الطوائف الدينية والقداسات بكنائس ولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال مفرح في مؤتمر صحفي، إن القرار جاء مستنداً على فتوى مجمع الفقه الإسلامي بعدما أكدت وزارة الصحة خطر التجمعات البشرية على الصحة والسلامة العامة، مؤكداً أن القرار يأتي في سياق الحفاظ على النفس البشرية.