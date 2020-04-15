ولاية الخرطوم: سنُخضع قرار تعليق الصلوات للدراسة والتقييم

الخرطوم: السوداني

قالت ولاية الخرطوم إنها ستُخضع قرار تعليق صلاة الجمعة والجماعة، إلى الدراسة والتقييم خلال المرحلة الأولى من سريان الحظر الكامل، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب وفقاً للدراسة.

وأكد والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد في تعميم صحفي الأربعاء،على أن ولايته هي الأقرب لاتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة العامة والخدمات، مع وضع التصور الكامل لآلية اتخاذ القرار وسبل تنفيذه، مشيراً إلى أنها الجهة التنفيذية المسؤولة والمناط بها تنفيذ السياسات العليا الصادرة من السلطات الاتحادية بما فيها الإجراءات التنسيقية مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وفي السياق قال حماد إن ولايته تدرك حجم المخاطر الخاصة بجائحة الكورونا والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها.