عودة حميدتي لرئاسة الآلية الاقتصادية وحمدوك نائباً له

الخرطوم: السوداني
علمت (السوداني) عن عودة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو(حميدتي) لرئاسة الآلية الاقتصادية، وتعيين رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك نائباً له.
وينعقد اجتماع بقاعة الصداقة، ومن المتوقع عقد تنوير صحفي.
الخرطوم: السوداني
علمت (السوداني) عن عودة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو(حميدتي) لرئاسة الآلية الاقتصادية، وتعيين رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك نائباً له.
وينعقد اجتماع بقاعة الصداقة، ومن المتوقع عقد تنوير صحفي.
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