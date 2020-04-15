السودان يتسلم الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الصينية

تسلمت الحكومة بمطار الخرطوم الدولي الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الصينية لمكافحة جائحة “كورونا” اليوم الاربعاء، المُقدمة من الملياردير الصيني “جاك ما” مؤسس ومالك مجموعة “علي بابا” الصينية.

وكان في استقبال الشحنة وكيل وزارة الخارجية والسفير الصيني بالخرطوم وممثل لوزارة الصحة نائب المدير العام للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة إضافة إلى مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية والأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم وعدد من قيادات وزارة الصحة الاتحادية.

واحتوت شحنة المساعدات الطبية بحسب بيان صحفي لوزارة الصحة الاتحادية، على أجهزة تنفس صناعي ومعينات لأخذ ونقل وفحص عينات الكورونا بالإضافة إلى ألبسة واقية وقفازات طبية وأجهزة لكشف الحرارة.