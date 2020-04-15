حمدوك: قرار تعليق وإيقاف الصلوات أملته الظروف الصحية

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن القرار الذي أصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف اليوم والخاص بتعليق صلاة الجمعة والجماعات في كل مساجد ولاية الخرطوم وإيقاف الصلوات وكل الطقوس الدينية والقداسات بكافة كنائس الولاية لمدة ثلاثة أسابيع قرار أملته الظروف الصحية التي تمر بها البلاد.

وأضاف حمدوك في تغريدة له على حسابه بـ تويتر”: يأتي القرار ضمن التدابير والتحوطات التي اتخذتها الدولة لحماية مواطنيهامن وباء الكورونا.

وناشد حمدوك المواطنين باتباع الإرشادات التي صدرت من وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة