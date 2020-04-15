القوات المسلحة:لن نسمح بحدوث ما يقوض مكتسبات وإرادة الشعب السوداني

جددت القوات المسلحة بأنها لن تسمح بحدوث ما يقوض مكتسبات وإرادة الشعب السوداني ودعت لعدم الالتفات للشائعات ولكل من يسعى للفتنة بين القوات المسلحة ومكوناتها والقوات النظامية الأخرى

وقال بيان أصدره العميد د. ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إنها لن تدخر جهودها في الدفاع عن البلاد

وقال البيان ” الأخبار السالبة والضارة بالأمن الوطني السوداني لن تنال هذه الإشاعات المغرضة من عضد القوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى ولن تؤثر على تماسكها ووحدتها بل سوف تزيدها قوة وعزيمة للحفاظ على وحدة البلاد والدفاع عنها بتناسق تام وتنسيق كامل بين جميع المنظومات الأمنية بالدولة.