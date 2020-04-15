شاهد صورة لرئيس “الحراك الشعبي” المعارض تلفت رواد مواقع التواصل

الخرطوم: ابومهند العيسابي

لفتت صورة لرئيس الحراك الشعبي الموحد “حشد” الناشط السياسي معمر موسى، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها وهو يستقل عربة بوكس مكشوفة راكبا بها فضل ظهر، وهو ما أصطلح عليه في العامية السودانية ب “الملح”، وذلك عصر اليوم الأربعاء بالخرطوم، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

ونشر “موسى” على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، صورة له وسط عدد من المواطنين داخل بوكس وقد علق عليها: ” الآن شوارع الخرطوم خالية من المواصلات الا اضطررنا للملحة”.

ويعد “موسى” قائداً لحراك يُعرف بالحراك الشعبي الموحد، يقول مناصروه أن هدفه تصحيح مسار ثورة ديسمبر وتحقيق شعاراتها.

وكانت السُلطات السودانية، قد إعتقلت “موسى”، عقب تظاهرات في الخرطوم في الأسبوع الماضي، نادت بإسقاط حكومة رئيس وزراء الفترة الإنتقالية عبد الله حمدوك، كما نادوا بمعالجة الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها السودانيين.