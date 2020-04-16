 د.تيسير عبدالرحيم أحمد

الأمين العام لمنظمة التكافل للبر والإحسان دعونا نترك الخلافات جانباً ولنتفق جميعاً كما اتفقنا أيام الثورة لإسقاط النظام السابق اتحدنا جميعاً شمال وشرق وغرب وكافة قبائل السودان بكافة مستوياتها على إسقاط النظام وحماية الثورة والآن البلد تحت جانحة فيروس كورونا الخطير ويهدد بانقراض البشرية وهدد الدول العظمى في العالم التي وقفت أمامه يائسه بائسه ..لا بد من وقفة لمراجعة أنفسنا وتهذيبها من الداخل والعودة إلى الطريق القويم السليم ..فيروس كورونا وحد الشعوب ووضع الخلافات جانباً.. ومع ذلك في السودان نرى بعض التصعيدات والخلافات في الرأي مستمرة ..كإثارة الفتنة ومحاربة بعضنا البعض وتصفية حسابات الماضي ..لنترك أيها الساسة والقادة الآن الحروب السياسية واختلاف الأحزاب جانباً والآراء والتجمعات لأن الآن هناك خطر يهدد البلاد فعلاً وأن أعداد المرضى يتزايد وحالات الاشتباه وهناك عالقون بالخارج مازالت البلاد حائرة في أمرهم ولا تستطيع إيجاد مخرج لهم وحل جذري لحالة الخوف والهلع التي أصابت البلاد والمواطنين والأطفال والشيوخ ..ما نراه الآن تخبط كأننا نضرب في خلاط اللاوعي جميعاً والذي في الآخر سيقودنا للتهلكة ومازالت رغم التصريحات الجديدة بأعداد مرضى فيروس الكورونا تزيد وتخطت الثلاثين ومازالت الإقالات والفصل وتشريد الأسر مستمراً وتصفية الحسابات البشعة مستمرة ؟؟هل أصبحنا نفرح بهدم بعضنا البعض؟؟ .. ماهي العبرة والدرس الذي يود تلقينه لنا كورونا؟؟ هذا المعلم الذي سيعلمنا أن لكل لعبة نهاية!!!! خصوصاً من كانت لهم مصالح دنيئة ومكاسب أخرى غير مصلحة البلاد …الآن الحصة وطن ودق ناقوس الخطر والشعب السوداني ضعيف لا يستطيع تحمل أي عناء صحي ووضع البلاد في المستشفيات لايخفى على أحد ..لذلك ابتهلوا بالدعاء إلى الله برفع البلاء عن السودان ورفع الوباء وعاش السودان حراً مستقلاً عالياً بين الأمم.

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