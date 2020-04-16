من ثقب الباب أسامة طالب الله

وحتى الأسودْ المفترسة الجائعة، تنقض على صيدها برفق ومقدار، وتقضى على فريستها بـ(رأفة رحيمة) وهى من رحمة الله في خلقه- ولله فى خلقه شؤون- ولا تزيد عن حاجتها من التبضع- مثل النمل- ولا تعاود الملذات والطيبات -مثل الإنسان- حتى تجوع وتعطش مرة أخرى!!

إنها نواميس الكون..وهذا هو القانون الإلهي للإستهلاك والبقاء في الأرض!! جبلت عليه الخليقة كلها .. واستثنى الله الإنسان وحده، وتركه لـ(شطارته وجدارته) كما أراد .. إلا من رَحِّمَ الله .. وإرادة الله أقوى! .. ومن غريزة الحيوان وفطرة الإنسان البدائية يمكننا أن نستخرج ونستقرأ أول القوانين الاقتصادية..فقد خلق الله لـ(راحة ورفاهية) الإنسان (النعم والأنعام) ولكن بالقسط في التناول وهو هنا (الاقتصاد) وذلك لـ(حماية المُستهلِك والمُستهلَك) على السواء ..حتى فى الوضوء أمرنا بالاقتصاد..رغم وفرة الماء! ومن قوله تعالى(يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).. و من القول (نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع) هذا الرأي السديد المحكم ينصف الفقير والغني! .. ويحمي الزرع والضرع! .. وذلك لـ(حماية المُستهلِك والمُستهلَك) على السواء!!

ونحمد الله على الـ(الصينية السودانية) الفخيمة والتي يحسدنا عليها العالم كله رغم ضيق ذات اليدين! .. ولكن الشعب ومنذ عقود طويلة فى انتظار من يخلصه من جشع التجار والأحبار!! ..ونحمد الله و(للوزير مدني) هذه المبادرة واللفتة المبكرة والمهمة للغاية بتفعيل (جهاز حماية المستهلك) ورقابة المنتجات .. فقد كان أول اهتماماته الالتفات لثروات البلاد الطبيعية وأولها الصمغ العربي.. وإصدار القوانين للمحافظة والترشيد لهذه الثروات.. وكذلك المحافظة على مبادئ ومن ثم مكتسبات ثورة الشباب الكبرى.. بما يعود بالخير والنفع للبلاد والعباد.. وبإذن الله وله الحمد (الزيت في البيت) .. فكل القائمين على هذا الأمر وطنيون غيورون وذو كفاءة وإدراك .. ومن هنا النداء! اغلقوا أبواب الفساد أولاً!! لـ(حماية المُستهلِك والمُستهلَك) علي السواء!!

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