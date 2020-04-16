ناجى احمد الصديق الهادي

من كان يظن ان العالم بأسره سيدخل في سبات عميق ليس نوما هانئا ومريحا وإنما استسلام محموم داخل الغرف وهجس متزايد بين الاسرة ووقوف قلق على الردهات ، من كان يظن ان ليل اروبا الصخاب ونهار آسيا الجياش وصبح افريقيا الممراع كلها تتحول الى سكون كسكون الموتى وهدوء كهدوء الأشباح ، من كان يظن ان رئيسا مثل كونتي يجهش بالبكاء وان ختيارا مثل ترامب تتقاصر قامته وتتحشرج كلماته امام فيروس لا يرى بالعين ولا يمس باليد.. فيروس لم يدو كطائرات الشبح ولم يدمدم كزخات الرصاص ولم يزمجر كقنابل النابالم .. من كان يظن ان العالم الذي كان يصخب طوال الليل ويعمل طوال النهار أصبح مندسا وراء الجدران خائفا مرعوبا من وطأة المرض وخانعا مستسلما للحظات الموت ، من كان يظن أن العالم الذي أنتج حاملات الطائرات وقاذفات القنابل بات ويصرخ علماؤه وأطباؤه ورؤساؤه في وجه التاريخ وعلى رؤوس الأشهاد من عدو مجهول لا قبل لهم بمحاربته ولا طاقة لديهم لمقارعته ولا صبر فيهم على مهادنته .. عدو صغير في حجمه ولكنه كبير في فعله … من كان يظن ان التاريخ سيتوقف فجأة ليوقظ من كان نائما وينبه من كان غافلا ويدغدغ من كان يظن ان الحياة في القوة وان القوة فى المادة وان التاريخ قد قال كلمته الأخيرة في سياق الحياة على كوكب الأرض لسنا في مجال المحاسبة لان الحساب له يوم ولسنا في مقام المماحكة لان اللحظة فارقة والمصير مجهول ولكننا في مجال التفكر في المسببات والتدبر في النتائج لم نكن نسمع قبل برهة الا أصوات الشر تتناقلها وسائط الإعلام من أمريكا الى اروبا الى آسيا الى الشرق الأوسط ، الكل يلوح بالقوة والكل يتوعد بالدمار والكل يجاهر بالعداوة.. تجبر الرئيس ترامب كما لم يتجبر رئيسا قبله هدد ايران بالإبادة وتوعد كوريا بالقنبلة النووية وحارب العراق وافغانستان وخطا اكبر الخطوات نحو تهويد القدس اولى القبلتين وثالث الحرمين .. تجبر ناتنياهو وبات يتحدث كمن ملك الأرض وروض التاريخ ، شن العالم حربا على الإسلام في المساجد والزوايا والمدارس ، أهين الإنسان في الصين وفي وبورما وفي نيوزلندة مات الناس في عرض البحر وهم يبحثون عن اللجوء .. امتلأ العالم بالظلم في كل نواحي الحياة تم ظلم الناس في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن مات الناس من الجوع ومن الأمراض .. قتل الابرياء بالسارين والكلور وقنابل النابالم والفسفور . لم تستطع المنظمات الدولية ولا الإقليمية ولا المحلية التي من لجم العنف ووقف الموت .. وقفت الأمم المتحدة ومجلس أمنها عاجزة مغلولة . ضعفت أصوات الحقوقيين والناشطين ودعاة الحرية والعدالة .. لم يعد في إسماع الناس غير القوة والحرب والموت والدمار حتى صار الإنسان ليس آمنا لا في وطنه ولا في مكتبه ولا في بيته.

ظهور فيروس كورونا حدث صادم لمختلف دول العالم لم يستثن الدول الغنية والفقيرة، وهو حدث يرجح حصول ارتدادات وتداعيات عديدة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، فالانتشار المفاجئ للفيروس لم يواز سرعة انتشاره سوى انتشار الفرضيات حول أسباب نشأته، إذ وصل الأمر إلى حد تبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشأن المسؤولية عنه، فمنذ الساعات الأولى لانتشاره بدأت الفرضيات تطرح نظرية المؤامرة، بأن الفيروس ليس سوى فيروس مصنع في المختبرات كنوع من الأسلحة البيولوجية . اهتز العالم بأركانه الأربعة وفطن الناس أخيرا بأنهم كانوا يعيشون كما تعيش السائمة ،كانوا يأكلون ويشربون ويتناسلون دون ان يخطر على بال احد منهم ان هنالك قدرة فوق قدرتهم وحاكما فوق حكامهم وان النظام العالمي الذي يحيون تحت كنفه مهترئ وفاسد .

فطن الناس اخيرا الى ان جائحة كورونا ستقوم بتغيير العالم وان الحياة على كوكب الأرض بعد كورونا لن تكون كما كانت قبلها وان متغيرات كبرى ستلحق بعالم ما بعد كورونا وقد تفضي الى زعزعة النظام الدولي الراهن لان ذلك النظام بأطره السياسية والفكرية والسياسية والاقتصادية يتعرض لاختبار جديد ، ووباء كورونا هو اكبر تلك الاختبارات وأشدها وقعا وتأثيرا لا يمكن استبعاد إمكانية إعادة النظر في النظام الاقتصادي العالمي والسياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتبعة، والتي ارتكزت على اعتبارات مصلحية نفعية بعيدة كل البعد عن الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، والتوجه للتعامل وفقاً للمبادئ الإنسانية السامية والابتعاد عن الأنانية والاستغلال من قبل الدول الغنية على حساب الشعوب والدول الفقيرة، ولعل ذلك يؤشر في مرحلة لاحقة تراجع العولمة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي حولت الإنسان إلى مجرد سلعة تبادلية في السوق الاستهلاكي العالمي القائم على المنافسة والاحتكار والعقوبات على حساب مصلحة الإنسان والحرية والعيش الكريم.

فيروس كورونا المستجد غير كثيرا من المسلمات وأبطل كثيرا من النظريات وأزاح كثيرا من الغشاوات حتى بات الناس يتحدثون عن ان ما بعده ليس كما قبله وان العالم كله مقبل لا محالة على تغيير جذري في علاقاته وفي أولوياته وفي مسلماته وان الناس يجب ان يعدوا العدة للتفكير من اجل مستقبلهم ليس كما يفعلون قبله ولكن باجتراع الوسائل التي لم تكن في حسبانهم من قبل ، ولا غرو ان نجد سياسيا مخضرما كهنري كيسنجر يدوي بصوته لا بصوت غيره ويقول ان العالم سيتغير بعد كرونا الى الأبد وان على الإدارة الامريكية التركيز على ثلاثة مجالات رئيسة لمواجهة تداعيات الوباء محليا وعالميا، أولها تعزيز قدرة العالم على مقاومة الأمراض المعدية، والسعي الحثيث لمعالجة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي جراء تفشي الوباء والتي لم يسبق أن شهدت البشرية مثيلا لها من حيث السرعة وسعة النطاق، وحماية مبادئ النظام العالمي الليبرالي بصفتها المجال الثالث الذي ينبغي التركيز عليه.

هذه هى القوة التي فوق قوة البشر والقدرة التي فوق قدرتهم والسيطرة المطلقة التي لا تخضع لقانون ولا تعترف بحسابات ولا ترتكن الى تنظير … هذه قوة الله وقدرته وسيطرته المطلقة وعلى كل الذين يخططون مستقبل البشرية ان يعودوا الى الله من بعد ما رأوا بام أعينهم كيف تدهورت الحياة وتراجع الاقتصاد وتباعد الأصحاب وأوى الإنسان الى نفسه واستعصم بذاته وآمن بان النجاة في العزلة ربّما لن يدوم هذا البلاء حتى يكشفه الله عن العالم، لكنّه ينبغي أن يكون درسا وموعظة لنا جميعا، ينبّهنا إلى ضعفنا وقلّة حيلتنا أمام قدرة العليّ العظيم جلّ شأنه؛ فهذا مخلوق مجهريّ أثار الرّعب والذّعر في نفوس سكّان القارات السّبع، كيف لو أراد الله أن يسلّط على البشرية بعضا ممّا سلّطه على الأمم الخالية؟ مهما بلغت البشرية في تقدّمها العلميّ فإنّها ستظلّ ضعيفة أمام قدرة القدير سبحانه.. ومهما تخلّت البشرية عن نصرة المظلوم وسكتت عن الظّالم، فإنّ الجبّار المنتقم قادر على أن ينتقم لعباده ويسقط كلّ باغٍ من العلياء إلى الغبراء.. من واجب البشرية أن تطلب العلم وترتقي في مدارجه وتسبر أغوار الكون، لكنّها لا ينبغي لها أبدا أن تغترّ بما وصلت إليه، فما تعلمه لا يمثّل قطرة ماء في بحر علم العليم الخبير سبحانه.

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