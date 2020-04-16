شاهد بالصور احتجاجات في الخرطوم على تردي المعيشة تصل محيط القيادة العامة للجيش

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس مظاهرات منددة بالغلاء وتفاقم أزمات الوقود والخبز والغاز، وصلت إلى محيط القيادة العامة للجيش، قبل ان تتصدى لها الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

وأغلقت السلطات الأمنية عدداً من الشوارع المؤدية إلى القيادة مما أدى إلى اختناق مروري في قلب العاصمة الخرطوم.

يأتي ذلك قبل يوم من تطبيق الحظر الشامل على ولاية الخرطوم والذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الصحية العليا ابتداءً من يوم السبت المقبل باستثناء بعض المؤسسات التي لها ارتباط بخدمة المواطنين بشكل مباشر”.

وتعيش ولاية الخرطوم أزمة خانقة في غاز الطهي والوقود وندرة في الخبز، وأصبحت الصفوف بشكل مُشاهد يومياً امام محطات الوقود والمخابز.