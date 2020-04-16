القطاع الرياضي والجهاز الفني ولاعبو الهلال يتقدمون بالشكر للكاردينال

تقدم القطاع الرياضي والجهاز الفني واللاعبون بالشكر الجزيل للدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الذي وجه بصرف مرتبات شهر إبريل كاملة رغم توقف النشاط الرياضي بالبلاد وتحسبا لفرض حظر التجوال المتوقع تنفيذه يوم السبت المقبل، مؤكدين أن الكاردينال أوفى بكامل التزاماته تجاه الجهاز الفني واللاعبين رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والضائقة المالية التي تضرب معظم الأندية السودانية، يذكر ان الجهاز الفني قد أفاد للموقع الرسمي بعدم وجود أي متأخرات لدى لاعبي الهلال أن كانت حوافز أو مرتبات طرف الإدارة.

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