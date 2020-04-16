شاهد: ازدحام العشرات على “لوري” بالخرطوم ليقلهم إلى مدني مخالفاً لاحترازات “كورونا” يدهش رواد التواصل

الخرطوم: ابومهند العيسابي

أدهش مقطع فيديو لشاحنة “لوري” بالميناء البري بالخرطوم يتدافع عليه العشرات من الركاب ليقلهم إلى مدني، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

وأظهر المقطع أعداداً من الرجال والنساء والأطفال يتدافعون بالعشرات نحو “لوري” يقف بالميناء البري اليوم الخميس في الخرطوم، ليقلهم إلى مدينة مدني، بينما يصيح أحدهم بان الراكب 500 جنيه، دون إكتراث بالنواحي الصحية والإحترازات المفروضة ضد فيروس “كورونا”.

وكانت لجنة الطوارىء الصحية قد أعلنت الأحد الماضي، حظر نقل جميع المسافرين على الطرق بين المدن وتطبيق قوانين الطوارئ لضمان الالتزام بالإجراءات الهادفة إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.