إزالة العوائق لمحاكمة رموز الإنقاذ في أقرب وقت

الخرطوم: السوداني

قالت الآلية المشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة، إن بداية محاكمات رموز النظام البائد ستكون في أقرب وقت ممكن.

وكشفت عن لقاء ضم رئيسي مجلس السيادة والوزراء برئيسة القضاء والنائب العام، لبحث العوائق التي تعترض عملهما في الشروع في محاكمات رموز النظام البائد.

وأكد اللقاء على تذليل العقبات في طريق النيابة العامة لبداية المحاكمات في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق انعقد اجتماع مشترك بين رئيسة القضاء والنائب العام ووزير العدل وأعضاء من مجلسي السيادة والوزراء واللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير للوصول لتوافق حول مشروع قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية والقانونية.

في وقت بُحث فيه تشكيل مفوضية الخدمة المدنية، وإعداد قانونها وضمان اتباع أفضل السبل لتعيينات الخدمة المدنية بما يضمن اختيار العناصر ذات الكفاءة وفق معايير عادلة وشفافة