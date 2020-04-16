الخرطوم: السوداني

قال مدير المركز القومي للمناهج عمر القراي، ستتم طباعة 53 مليون كتاب مدرسي وسيتم اختصار مواد المناهج، ومرشد للمعلمين. مشيراً إلى وجود 10 ملايين طالب.

وأضاف بحسب وكالة السودان للأنباء الخميس، أن طباعة الكتاب ستتم بتنسيق تام بين وزارة المالية والتربية والتعليم، حيث التزمت المالية بدفع كل الاستحقاقات وتم اختيار مطابع السودان للعملة لتنفيذ هذا المشروع بحكم اختصاصها وباعتبارها مؤسسة ذات أسهم حكومية بين المالية وبنك السودان.

وقال القراي إن طباعة الكتاب خلال فترة الحكم السابق، كانت غير ذات جودة، ورديئة المضمون وسيئة الخطوط، بالإضافة إلى أنها كانت تطبع بواسطة تجار همهم الربح والتكسب حتى ولو على حساب التلاميذ ومستقبلهم وهو أمر مؤسف.