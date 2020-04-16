البنك المركزي يوجه المصارف بتغذية الصرافات الآليه خلال فترة الحظر

الخرطوم: السوداني

أصدر بنك السودان المركزى تعمیماً اليوم الخميس، لكافة المصارف بتغذیة الصرافات الآلیة لتكون مستمرة خلال فترة الحظر، مطالباً بتشغیل نظام التسویات الآنیة لضمان إجراء التسویات الخاصة بالصرافات الآلية ونقاط البیع، بجانب تشغیل نظام المقاصة لفترة 3 ساعات یومیاً من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الثانیة عشر ظھراً.

و أوضح أن التعميم إنفاذاً لسیاسات وتوجیھات الدولة الخاصة بمكافحة انتشار عدوى فیروس كورونا و تماشیاً مع قرار الحظر الكامل بولایة الخرطوم لفترة 3 أسابیع اعتباراً من یوم الأحد الموافق 19أبریل الحالي