إغلاق الطرق المؤدية إلي القيادة العامة من غدٍ الجمعة لحين إشعار آخر

الخرطوم: السوداني

أعلنت القوات المسلحة عن إغلاق الطرق المؤدية إلي القيادة العامة للقوات المسلحة وما حولها، إعتبارًا من الساعة السادسة صباحا يوم غد الجمعة إلي حين إشعار آخر.

و اشارت الى أن بعض العناصر المناوئة لثورة الشعب الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد وأخذت تروج للإقتراب والإعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها.

و أضاف: بناءًا على هذا الموقف، نعلن عن أن المنطقة حول القيادة منطقة عسكرية وممنوع الاقتراب منها، مؤكدة على أنها الدرع الواقي لتراب هذا الوطن وحماية مكتسبات ثورة شعبه المجيدة، داعيه كل جماهير الشعب السوداني للابتعاد عن هذه المنطقة المغلقة حفاظا على الامن والاستقرار .