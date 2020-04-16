منح العاملين في الدولة إجازة لمدة 3 أسابيع

الخرطوَم: السوداني

أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس قرارا اليوم الخميس، بمنح العاملين بالقطاع العام بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم إجازة لمدة ثلاثة أسابيع، خلال فترة الإغلاق بشأن الإجراءات المطلوبة لمجابهة انتشار جائحة الكورونا.

و منح القرار الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم، حق إستثناء من يرون ضرورة استمرارهم بالخدمة لتسيير المهام الضرورية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ووجه القرار كافة الوزارات الإتحادية والوحدات التابعة وولاية الخرطوم والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.