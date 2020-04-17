تشكيل أعضاء لجنة الطوارىء الإقتصادية برئاسة “حميدتي” وتسمية لجانها

الخرطوم: ابومهند العيسابي

انعقد مساء أمس الخميس الاجتماع الاول لـ “لجنة الطوارىء الإقتصادية العليا” بقاعة الصداقة بالخرطوم، بحضور كل من: الفريق أول محمد حمدان حميدتي رئيس اللجنة، و د. عبدالله حمدوك نائب الرئيس، وتم تشكيل اللجنة على النحو التالي: عمر مانيس مقررا وناطقا رسميا، سكرتاريه دكتور حريكه و يوسف بشير.

وعضوية كل من: وزير وزارة المالية، وزير وزارة البترول والمعادن والكهرباء، وزير التجارة والصناعة، وزير العدل، مدير الجمارك، مدير الشرطة، مدير الضرائب، نائب مدير محافظ بنك السودان، نائب مدير ديوان المراجع العام، لواء أمن مدير الأمن الاقتصادي، ممثل الدعم السريع، ممثل القوات المسلحة، ممثلي الحرية والتغيير كل من خطاب، صلاح مناع، ابراهيم الشيخ.

وبحسب تصريح القيادي بالحرية والتغيير عضو اللجنة “إبراهيم الشيخ” ليلة الجمعة، أن رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، أكد ان هدف اللجنة رفع الضائقه والمعاناة المعيشية الراهنة، والعمل كفريق واحد وتنفيذ فوري، وبشر اللجنة أن خيرا كثيرا سيتحقق وأن العمل سيكون بإخلاص وتجرد.

كما تحدث بعده نائب رئيس اللجنة د. عبدالله حمدوك مرحبا باللجنة ومشيرا إلى انه رغم مرور عام على الثورة الا ان ما تم إنجازه دون المستوى.

موضحاً أن اللجنة تأتي تجسيدا لوحدة الارادة والمصير وان مصيرنا أن نعمل معا لمواجهة تحديات المرحلة، موكداً على أهمية وجود قوانين رادعة، معولاً على دور الشرطة الرقابي.

و بعد نقاش استغرق 4 ساعات متواصلة تم التوافق التام على تشكيل اللجان الآتية كفرق عمل لمجابهة التحديات الماثلة على النحو التالي

1/لجنة صادرات الذهب والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية

٢/لجنة السلع الاستراتيجية وتخفيف أعباء المعيشة

٣/ لجنة استقطاب الدعم الخارجي والداخلي وصندوق الاعمار

٤/لجنة التشريع والقانون

٥/لجنة النقل والترحيل والموانىء

٦/لجنة إعادة هيكلة المصارف والاتصالات والشركات العامة والنظامية

٧/لجنة ولاية المالية على المال العام والايرادات

٨/لجنة التهريب وتجارة العملة

وكلف كل من حميدتي وحمدوك وعمر مانيس لمتابعة تشكيل القوات المشتركة لإغلاق الحدود في وجه التهريب.

وسيتم لاحقاً تسمية أعضاء لهذه اللجان من ذوي الاختصاص والمعرفة للأسهام الفاعل في اعمال هذه اللجان، كما تمت تسمية رؤساء لهذه اللجان جميعها من عضوية اللجنة العليا للطوارىء الاقتصادية٠