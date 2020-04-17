شاهد صورة لـ “حمدوك” يقود تظاهرة في لندن مطلع التسعينيات تشد اهتمام مواقع التواصل

الخرطوم: ابومهند العيسابي

شدت صورة لرئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك يقود تظاهرة في العاصمة البريطانية لندن ضد نظام البشير، في التسعينيات، اهتمام مواقع التواصل، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

وظهر “حمدوك” في الصورة المتداولة بمنصات التواصل، في ريعان شبابه الغض، أثناء مظاهرة نُسب تاريخها لشهر نوفمبر من العام 1992، بعد حوالي عامين من انقلاب الإنقاذ، منددة بالإطاحة بحكومة الديمقراطية الثالثة في بلاده.

ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً في أوساط مستخدمي منصات التواصل الإجتماعي.

يُذكر أن ” عبدالله حمدوك ” من مواليد يناير 1956 هو رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الحالية في السودان والأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

عملَ كخبيرٍ اقتصادي وخبيرٍ في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديموقراطية والمساعدة الانتخابية.

ينحدر من بلدة ” الدبيبات” ولاية جنوب كردفان بالسودان، حصل على بكالوريوس في الاقتصاد الزراعي من جامعة الخرطوم ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة مانشستر.