صحيفة (السوداني) تبرز أهم عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم”الجمعة” 17 أبريل 2020

السوداني

حمدوك يعفي والي الخرطوم ومكتب عابدون ينفي

الجيش يغلق محيط القيادة اعتبارًا من”اليوم” وإلى حين إشعار آخر

انهيار أسعار الدولار واختفاء المضاربين

خطة أمنية لضرب تحرّكات عناصر النظام السابق

وكيل الطاقة لـ”السوداني”: ما يحدث في الوقود”فوضى” لا علاقة له بالسياسة

الانتباهة

الإطاحة بوالي الخرطوم

القراي: سأفتح بلاغات ضد من اتهمني بالردّة والزندقة

خطة أمنية مشتركة لضرب تحرّكات عناصر النظام البائد

تسعيرة جديدة للأدوية بزيادة”16%

مجلس الوزراء يمرّر السمات العامة لتعديلات الموازنة

ازدحام مرروي كثيف وتكدّس للسيارات بشوارع الخرطوم

الصيحة

قوات أمنية ضاربة لتنفيذ الحظر الكامل

تراجع كبير لأسعار العملات الأجنبية

ارتفاع أسعار”الليدو” و”الكوتشينة” و”الضُمنة”

زحام الأسواق..ارتفاع الأسعار وتكدّس الشوارع

استمرار حملة توزيع الغاز خلال الحظر”

آخر لحظة

احتجاجات بالخرطوم وانتشار كثيف للجيش والشرطة

التغيير: الحكومة فشلت في تصفية النظام السابق

زيادة في أسعار الأدوية بنسبة”16%”

قوات لمواجهة”كسر الحظر” بالخرطوم

المواكب

تعيين الولاة خلال ساعات وأيمن خالد للخرطوم

الحكومة تسمح للقطاع الخاص والمصارف باستيراد الوقود

سفير السودان في جوبا يدعو لتكامل الولايات الحدودية

قوات أمنية ضاربة لمراقبة حظر التجوال الكامل بالخرطوم

أخبار اليوم الالكترونية

(أخبار اليوم) الورقية تحتجب

وزارة الصحة : لا إصابات جديدة بفايروس كورونا

الوساطة تعلن انطلاق التفاوض عبر تقنية الفيديو كونفرس بالأحد

مجلس الوزراء يسمح للقطاع الخاص باستيراد الوقود

صحيفة الوطن

(الوطن) تكشف آخر وصايا إدوارد لينو للسودانيين

مصرع وإصابة (18) شخصاً في حادث مروري بالقضارف

حمدوك يعفي والي الخرطوم

ردود أفعال واسعة حول خبر (الوطن) بشأن المحاولة الانقلابية