تَكدُّس وازدحام بالميناء البري والاستعانة باللواري والدفارات لنقل الركاب

الخرطوم: اليسع أحمد

كشفت جولة لـ ( السوداني ) بميناء الخرطوم البري أمس عن تكدس غير مسبوق بعد قرار تطبيق الحظر الشامل غداً السبت مع انعدام البصات منذ (٣) اسابيع مما أجبر المسافرين على ركوب اللواري والدفارات بعد إيقاف البصات .

وقال ( الكمسنجي) أحمد آدم لـ( السوداني) إن سعر تذكرة الخرطوم مدني بلغ (٣.٠٠٠) و (٦.٠٠٠) للقضارف، و (٤٠٠٠) لسنار، بورتسودان (١٥.٠٠٠) ، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر متفاوتة حسب عدد الركاب، لافتاً إلى أن أسعار السيارات صالون (٤) ركاب للولايات بلغ سعر الخرطوم مدني (١٣.٠٠٠) والقضارف (٢٥.٠٠٠) و كسلا (٣٠.٠٠٠) وبورتسودان (٧٠.٠٠٠) .

من جهته طالب الأمين العام للجنة التسيير لغرفة البصات السفرية عبد الملك بشير باستئناف عمل البصات مع إلزامهم التام بالإجراءات الاحترازية من تعقيم البصات والرُّكاب قبل الصعود بدلأً من استغلال واستنزاف المسافرين من قبل ضعاف النفوس لما يقارب (١٠) اضعاف من قيمة التذكرة الرسمي، أو السماح لهم بقطع مظلاَّت البصات ودخولها سوق الركاب بـ ( نيولوك جديد) حذوةً باللواري والدفارات.

وأكد بشير أن أصحاب اللواري والدفارات يقومون بشحن الركاب في وضح النهار من أمام بوابة قسم شرطة الميناء البري ولم يأبهوا بقرارأت منع السفر علماً بأنها تفتقر لأدنى مقومات السلامة الصحية. مناشداً السلطات بمراقبة الموانئ والتفاتيش التي تمر بها المركبات مُحمَّلة بالركاب .

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