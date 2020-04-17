القراي يتوعد من هددوه بالاغتيال بفتح بلاغات في مواجهتهم

الخرطوم : السوداني

كشف مدير إدارة المناهج بوزارة التعليم د. عمر القراي عن نيته فتح بلاغات في مواجهة من أتهموه (بالردة والزندقة) بما فيهم الذين نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات باغتياله. وقال القراي في تصريحات صحفية بالخرطوم أمس أن كل هذه الاتهامات تمثل تهماً جنائية ولن يترك هذا الامر، وأشار إلى أن هناك شخصين تم حصرهما حتى الآن وجار البحث عن كل من اسهم في نشر هذه الادعاءات. وقال القراي، أن هناك حرباً غير نزيهة وغير أمينة تشن ضده يقودها بعض من سماهم بالمهوسين دينياً، وقال إن بعضهم اتباع للنظام البائد، وهم اصحاب مصلحة في نقد كل جهد تقوم به الحكومة الحالية، وهم يستعملون في ذلك سلاح الدين، لان الشعب السوداني له عاطفة دينية وهولاء قال عنهم أنهم يمثلون اعداءً للنجاح.

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