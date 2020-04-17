محلية الخرطوم: سنطبق قرار الحظر غداً بصرامة شديدة

الخرطوم : السوداني

وجهت لجنة أمن محلية الخرطوم برئاسة المعتمد اللواء ركن (م) الطاهر عبد الله بالتشدد في إنفاذ حظر التجول الكامل المقرر تطبيقه غد السبت، والتقييد الصارم للمواطنين في حدود وزمان التحرك المسموح بهما داخل الأحياء السكنية من السادسة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً لشراء احتياجاتهم الرئيسية.

وكشفت اللجنة أنها تتحسب للتفلتات من بعض الأفراد لكسر الحظر بالأسواق أو المواقع العامة عبر نشر قوات شرطية وأمنية ضاربة لضبط المتفلتين بجانب نشر دوريات في الارتكازات، إضافة إلى طواف عدد من الدوريات داخل الأحياء لضبط التجمعات المحظورة من البعض منعاً لانتشار جائحة كورونا.

مرتبط