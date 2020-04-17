محمود الجيلي يقدم برنامج ريحة البن في تلفزيون السودان

الخرطوم: كوكتيل

فرغ الشاعر والاعلامي محمود الجيلي صلاح الدين من تسجيل حلقات الموسم العاشر من برنامجه عالي المشاهدة (ريحة البن) الذي سيقدمه في شهر رمضان 2020م من خلال شاشة تلفزيون السودان. وقد قدمه من قبل في التلفزيون القومي بعد مواسم ناجحة قناة النيل الازرق، ويتفرد البرنامج هذا الموسم بكونه الاول بعد ثورة ديسمبر المجيدة حيث تم تخصيص غالب حلقاته لاشعار الثورة، وكان الشاعر محمود الجيلي قد اعلن ايقاف تسجيل البرنامج قبل رمضان الماضي خلال احداث الثورة تضامنا مع الثوار والكنداكات وحزنا على رحيل الشهداء وسقوط الجرحى واكتفى بان نشر الموسم التاسع له عبر اليوتيوب وجاء بعنوان (ريحة البمبان)، ويطل عبر الموسم العاشر الجديد مدير بيت الشعر بالخرطوم ومدير مركز البروفيسور عبد الله الطيب للغة العربية الدكتور صديق عمر الصديق ورئيس اتحاد شعراء الاغنية السودانية كامل عبد الماجد وشاعر الثورة ازهري محمد على إلى جانب عدد من شعراء الفصيح والعامية والدوبيت من الرواد والشباب، ويعد (ريحة البن) احد اهم البرامج التلفزيونية في الخارطة الرمضانية وظل يسجل اعلى نسبة مشاهدة ويجذب اليه ملايين الشباب من الذين يكتبون الشعر او من محبي القوافي في ظل غياب كبير للبرامج التي تهتم بالشعر في الفضائيات السودانية واستطاع البرنامج إعادة اعتبار للشعر الذي ذاع في الأزمنة الأخيرة أنه لا سوق له ونجح كبرنامج شعري خالص في مزاحمة المسلسلات والبرامج الغنائية بتقديم جرعة يومية من الشعر، وصار يجد متابعة حتى من المشاهد العربي خارج حدود السودان واصبح مطلوبا في كل القنوات الفضائية التي تهدف إلى جذب المعلن والمشاهد.

وظل محمود الجيلي يحرص على استضافة كبار الشعراء المعروفين في الوطن العربي حيث استضاف الشاعر المصري الشهير فاروق جويدة واستضاف من الشباب الشاعر السوداني محمد عبد الباري الذي نشأ بالسعودية والفائز بعدد من جوائز الشعر في الوطن العربي واستضاف الشاعر المصري هشام الجخ واستضاف الشاعر السعودي جاسم الصحيح الفائز بكثير من جوائز المسابقات الشعرية العربية.

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