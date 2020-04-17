هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تطهر مباني الإذاعة والتلفزيون

الخرطوم: كوكتيل

زار وفد من هيئة الاغاثة الانسانية التركية مباني هيئة الاذاعة والتلفزيون بأم درمان امس بهدف تقديم الدعم للعاملين بالهيئة لمحاربة فيروس كورونا المستجد وجاءت زيارة الوفد التركي بالتعاون مع منظمة عشانك الخيرية السودانية.

وقال ممثل المدير العام لهيئة الاغاثة التركية السيد بلال أن العلاقات السودانية التركية علاقات ازلية وقديمة ومتينة وان الهيئة نشطت في تقديم الدعم للسودانيين في عدد من المجالات، مشيرا إلى اهمية الاعلام في مكافحة المرض عبر التوعية والتثقيف، داعيا الله بالشفاء للسودانيين والاتراك وقال إن الدعم يشمل هدايا بسيطة تتضمن المطهرات والكمامات والمعقمات كما قام الوفد بتطهير مباني الهيئة منها استديو البروفسير علي شمو واستديو الاخبار.

من جانبها قالت مديرة القناة القومية ماجدة عوض التي استقبلت الوفد التركي بمكتبها أن ابواب الهيئة مفتوحة لجميع المبادرات، شاكرة للهيئة زيارتها لهيئة لاذاعة والتلفزيون، مشيرة إلى أن الهيئة ظلت تقدم قبل ظهور كورونا في السودان برمجة متخصصة ووظفت البرامج والسهرات والفترات المفتوحة لتقديم رسائل التوعية.

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