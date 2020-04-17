شكوى من نقص أوزان الخبز بكوستي

كوستي :سوسن محمد عثمان

صفوف الخبز بمخابز كوستي بالنيل الابيض لاتبارح مكانها وسط شكاوى للمواطنين من نقص الاوزان بشكل لافت.

وقال المواطن أبومحمد لـ(السوداني) ان مدينة كوستي تعاني ازمة كبرى في الخبز وتمدد في الصفوف وتراجع في الوزن بشكل واضح حيث لا يتجاوز حجم القطعة الصغيرة الـ٢٠جراما، مشيرا الى أن اصحاب المخابز يبررون صغر الحجم بعدم توزيع الدقيق المدعوم مما يجعل المخابز تشتري الدقيق التجاري ليصبح سعر الـ(3) قطع بـ ١٠جنيهات ، مبينا أن هذه الأوزان ترهق كاهل المواطن وتضطره لشراء خبز بـ ١٠٠جنيه لأسرته الصغيرة ولا يكفي لوجبة واحدة ولا تستطيع الأسر شراء الخبز التجاري .

وناشد السلطات بتوفير الدقيق المدعوم لان البلد هذه الايام تمر بظروف صحية تتطلب منع التزاحم والاصطفاف أمام المخابز.

وتقول ربة المنزل نادية الهادي ان الاوضاع اصبحت صعبة جدا والحصول على الخبز صار حلم يتطلب الانتظار لساعات طويلة في الصفوف.

وقالت رغم تنظيم لجان المقاومة بالاحياء لعملية توزيع الخبز بالبطاقات الا أن ذلك لم يمكن من منع الصفوف التي قد تضطر المواطن للوقوف إلى (4) ساعات متواصله للحصول عليه.

وتضيف زبيدة حسن طه ان غياب السلطات تسبب في فوضى المخابز لان المخابز تعمل بلا رقابة ووزن الخبز غير مطابق للمواصفات ومع صغر حجمه الا ان الحصول عليه يتطلب منك ساعات انتظار طويلة وقالت ان لجان المقاومة بالاحياء وزعت بطاقات الا انها لم تتابعها مما جعل الصفوف طويلة في المخابز .

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