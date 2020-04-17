بكري المدني

ما احترت في كبيرة من كبائر لجنة التفكيك وإزالة التمكين وهي تصادر المؤسسات الإعلامية والصحفية دون تروٍ ولا وهي تخطئ في الأسماء فتعلن على الملأ من الناس أنها تمكنت من نزع أرض من مسؤول كبير في النظام السابق ليتضح من بعد أن الأمر مجرد تطابق في الأسماء والله وحده يعلم أن كان المنزوع عنه الأرض قد حازها بغير حق أم أن تطابق اسمه فقط مع المسؤول السابق كان وحده السبب من وراء نزع أرضه وما احترت في هذا ولا ذاك من كبائر اللجنة التي تصرخ عند كل نزع بهستيريا لا تشبه عمل رجال القانون ولكن الذي احترت فيه جداً هو سعي اللجنة المذكورة المحموم لحل جمعية القرآن الكريم!

ما احترت أيضاً في سعى لجنة التفكيك وإزالة التمكين حل جمعية القرآن الكريم لأن الجمعية لا ينطبق عليها الشرط الأساس للحل إذ إنها قد أنشئت من نفر كريم من أبناء هذا الشعب المؤمن قبل وقوع انقلاب الإنقاذ في يونيو من العام 1989م – نعم ما احترت لانتفاء هذا الشرط أيضاً لما تبين لي من عجلة وعدم تروٍ في عمل اللجنة ولكن الذي يجعلني في حالة من الحيرة هو السعي لحل جمعية للقرآن الكريم حتى وإن كان النظام السابق هو من أنشأها وهو لم يفعل!

قد يقول قائل منهم أو من غيرهم أن الدولة في عهد النظام السابق كانت تدعم جمعية القرآن الكريم والسؤال إن كانت تفعل فما في ذلك ؟! أين هي المشكلة إن كانت النظام السابق يدعم جمعية القرآن الكريم؟! من الخطل طبعاً الظن بأن الجمعية هي التي كانت تدعم النظام السابق !!

*دعونا نفترض الأبعد من ذلك في سوء ظنون لجنة التفكيك وإزالة التمكين – دعونا نفترض أن جمعية القرآن الكريم التى يشهد الكل على نشاطها فى خدمة القرآن الكريم وحفظته كانت تقوم بالاضافة إلى ذلك بأنشطة أخرى أو أن اي من منسوبيها ينتمى للحزب الحاكم في النظام السابق أو يشوب عمل أي منهم تجاوزا في المال أو الأعمال فهل يكون الحل في الحل ؟!

كنا سوف نهتف ملء الحناجر والأفواه للجنة إزالة التمكين لو أنها أعلنت للناس كافة استعادة جمعية القرآن الكريم من زيد أو عبيد من الناس أو أنها استردت بعض أموال لها كانت قد ذهبت إلى غير موضعها أو حتى أنها قد أقالت بعض أو كل القائمين على أمرها بحجة أنهم ينتمون سياسياً للنظام السابق وأمنت على الإبقاء على (الجمعية) وعلى ممارسة نشاطها فى خدمة القرآن الكريم.