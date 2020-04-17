تقاسيم تقاسيم تقاسيم

كمال حامد

** ليت الخبر المتداول بترشيح الأستاذ الشفيع عبد العزيز مديراً لقناة النيل الأزرق صحيحاً.. فالرجل أحد بناتها وبصماته واضحة في القناة وقبلها التليفزيون القومي حيث تزاملنا وكان حقاً علي الشهادة في حقه ولو كنت مكان المدير المكلف الحالي لأيدت الترشيح ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه.

** الشفيع عبد العزيز مع حسن فضل المولى من رواد فترة المنوعات المسائية ببرنامج الخرطوم سلام الذي صار الآن نسخة مكررة في كل القنوات دون استثناء.

** أحس بنبرة صدق في تكليف اللجنة العليا للاقتصاد والطوارئ من خلال كلمتي حميدتي وحمدوك فالأول أشار لأهمية فرض القوة في مواجهة التهريب والثاني استهل كلمته ببسم الله الرحمن الرحيم وكلاهما أكدا على ضرورة التكاتف والوحدة لتحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي.

** معلم اسمه صديق أبوزيد استضافته قناة النيل الأزرق حول الصرح التعليمي الكبير بخت الرضا وأفاد في كثير وأخفق في معلومة بأن بخت الرضا توقفت عام 1970م مع السلم التعليمي للمرحوم الدكتور محي الدين صابر والحقيقة لم تتوقف والدليل أنني أحد خريجيها عام 1975م ولست وحدي فمن أبناء الدفعة الزملاء الفنان مصطفى سيد أحمد والمذيع الفاتح الصباغ رحمهما الله وكذلك نائب الرئيس والوالي السابق عثمان محمد يوسف كبر والرياضي المعروف عصام الحاج و آخرين.

** من المفروض ان يتسلح المذيع والمقدم بالثقافة وعلى الاقل معرفة موضوع البرنامج ولهذا لم تتدخل مذيعتا القناة بأن بخت الرضا موجودة و مسؤولة عن المناهج وتدريب المعلمين وكمان (بقت جامعة).

** بحكم الانتماء للشمالية تابعت باهتمام برنامجين الأول عن متحف باسم البيت النوبي أقامه مواطن حريص اسمه مجذوب، والثاني عن مدينة امبكول الأصلية في الشمالية وليست وليدتها العظيمة.. امبكول أحد أعرق أحياء أم المدائن عطبرة و افتخر أن (صرتي مدفونة) بها.

** المتابعون لنشرات الأخبار هذه الأيام يلاحظون أن جائحة الكورونا هي الشغل الشاغل ويلاحظون أيضاً أنها تهتم بإبراز أرقام عدد الإصابات وعدد الوفيات وعدد المتعافين ويجب أن تلاحظوا أنها لا تشير لعدد الحالات المشتبهة إلا نحن في السودان حقيقة لا شيء اسمه الاشتباه بأعداد تفوق الثلاثمائة إما إصابة أو لا إصابة نخشى أن يكون السبب عدم وجود أجهزة كافية تكشف الإصابات.

** افتقد طلة الأستاذ الشاعر الملهم صديقنا هاشم صديق أتمنى أن يكون بكامل صحته وعافيته زمان وبعد توقف برنامجه الشهير دراما 90 في التليفزيون لأسباب سياسية افتقدنا العبارة المموسقة وفي لحظات تراجع ورغبة لعودته للشاشة رفض بكبرياء عرضت إدارة التليفزيون على شخصي بحكم الصداقة وأنني أحد طلابه بقسم الدراما بعهد الموسيقى والمسرح و كذلك للأستاذ عادل الباز صديقه لاقناعه بالعودة والتقيناه وكان على موقفه المحترم أنا محجوز خارج السودان.. ليت من يطمني عليه أو يوافيني برقمه.

** معقول اعتداء و إصابات على رجال الشرطة وكمان سرقة محتويات إحدى العربات سلاح و ذخيرة وقنابل أكرر معقول?? ! و لا تعليق.