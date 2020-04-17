رجاء حمزة النيل

تختلف طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل، لذلك نجد في كثير من الحالات أن لهذه الاختلافات دورا كبيرا في الحياة الزوجية، أعرفي زوجك وافهمي نفسيّته.. وأعرفي بحكم تكوينه.. يفكر ويعبر بطريقة تختلف عن تفكيرك.. وستنعم حياتكما بالرضاء والسعادة.

للحفاظ على الزوج وكي لا يمل من الحياة الزوجية، خصوصاً وأن الرجل أقرب إلى الشعور بالملل أكثر من المرأة، اتفق خبراء العلاقات الإنسانية على نصائح هامة تمكن المرأة من فهم طبيعة الرجل ومعرفة ما يريده والحفاظ عليه حتى لا يهرب من المنزل لمكان آخر، وحتى لا يُجبر للجوء إلى امرأة أخرى تقدم له ما عجزت الزوجة عن تقديمه! إليك بعض النصائح:

ــ لا تقتحمي صمت الرجل وعزلته: قد تلاحظ الزوجة أن زوجها قد يمر بحالة عزله وصمت، فماذا تفعل في هذه الحالة؟!على الزوجة ان تعي أن الرجل يفضل الصمت والعزلة عن الآخرين عندما يمر بمشكلة ما تؤرقه،علماً أنه سيفضل الصمت ولن يتحدث أبداً إلا للشخص الذي سيقدم له الحل وغير ذلك-فالصمت هو الأفضل بالنسبة له إلى أن يجد حل للمشكلة التي تشغل فكرة وترهق عقله.. وينصح خبراء العلاقات الإنسانية الزوجة بأن لا تقتحم عزلة الرجل وصمته وأن تتركه حتى يعود بمفرده إلى طبيعته معها، وأن تجتهد لإيجاد حل لمشكلته، وبلسم شافي له.

ــ لا تضعي افتراضات:ما من امرأة إلا وتستخدم عقلها في وضع افتراضات غريبة قد تكون غير صحيحة في كثير من الأحيان، وتعتبر هذه الافتراضات السبب الرئيس لزيادة المشكلات الزوجية، ومن هذه الافتراضات ما يلي: زوجي لم يُعد يحادثني ويفضل العزلة إذاً فهو لم يعد يحبني! زوجي يهتم كثيراً بأناقته ربما كانت هناك امرأة أخرى! وهكذا..

ويجب على الزوجة تنفيذ نصائح الخبراء بعدم وضع الافتراضات حفاظاً على زوجها.

ــ لا تُعامليه كالطفل الصغير: تعتقد النساء أن الرجل طفل صغير يحتاج رعاية واهتماما شديدين، فتبدأ الزوجة بالمبالغة في الاهتمام بالزوج بما يفوق حد الاعتدال،الأمر الذي يأتي بنتيجة عكسية، فيبدأ الرجل في النفور من هذا الاهتمام،لذلك عليك عزيزتي الزوجة أن توازني باهتمامك به بالقدرالذي يرضيه ويجعله على مقربة منك في نفس الوقت، كما أن معاملة الرجل كطفل صغير يجعله يزيد في عناده كالأطفال، وستجنين أنت سوء ما زرعتيه فلا تفعلي ذلك.

ــ المرأة الذكية: أن لكل رجل طبيعته وعقله الخاص به، والمرأة الذكية هي التي تعرف متى تتكلم ومتى تصمت.. ومتى تطلب.. وتستمع إليه وتعرف جيداً كيف تتعامل مع زوجها!!وحاولي دوما تلطيف الجو بإبدعاتك!!مثل تحضير كوبين عصير ومُزيّنه مع شيء من الحلو..سيعطي العلاقة حميمية وشعورا جميلا!!.

ــ اهتمي بجمالك وأناقتك أمامه:على المرأة ألا تهمل مظهرها أبداً داخل المنزل وأمام زوجها، مهما كان عليها من أعباء وواجبات كثيرة، كوني جميلة وأنيقة ومهندمة وفي الصورة التي وجدك عليها زوجك وأنت”عروس”وحسن تبعُل المرأة لزوجها من أفضل الأعمال التي تقربك إلى الله.واجعلي بيتك جنة يشتاق لها الرجل.

• الحب..الحقيقي لا يقتله الزواج،إنما يتم التعبير عنه بصور أخرى تلحظها وتشعر بها المرأة الواعية، ويدركها ويلمس حرارتها الزوج النبيه..وكُل يعبر عن حبه بأسلوب أو بأخر-فالحب الزوجي هو حُبّ من نوع خاص،وله نكهة خاصة!! وهو روح الزواج ومداد حياته التي من دونها تصبح العلاقة الزوحية جافة كأوراق الخريف اليابسة.

من المهم جداً ترسيخ”السكن النفسي”لدى الطرفين، فالزواج هو رحلة البحث عن السكن النفسي والإلفة وراحة البال، فلتكوني لشريكك صدراً حانياً وقلباً عطوفاً، وليجد منك البسمة والمعونة والطاعة في غير معصية الله،قال تعالى:(هن لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن)(البقرة87).

الحب مثل أي علاقة إنسانية يطرأ عليها التغيرات والتطورات، والزوجان الواعيان يستطيعان الاحتفاظ بحرارة الحب ليس بالكلمات المعسولة فقط وإنما بالنوايا الطيبة والتصرفات الإيجابية. علاقة الحب تفقد بريقها عندما نتوقف عن استثمارها وتنميتها ورعايتها باستمرار، فبعد فترة من الحياة الزوجية نشعر بالأمان تجاه الطرف الآخر ونهجر التعامل معه برومانسية..قد نكف عن التواصل معه، لنستيقظ صباح يومٍ ونجد أنفسنا متورطين في علاقة زوجية جافة كئيبة لم نكن نتصورها يوماً ما!!يجب ألا يغفل الشريكان وخاصة الزوجة عن بعض التصرفات الصغيرة والدُعّابة التي تثير مشاعر الحب!! مثل تبادل نظرات الحب والإعجاب والإيحاءات ..والشعر

وتعطلت لغة الكلام وخاطبت**عيني في لغة الهوى عيناك

كثيراً ما نسمع أُناساً يشكون أن من حولهم لا يعبرون لهم أبداً عن حبهم أو لا يفعلون ذلك إلا نادراً، فالحب إذا لم يتم التعبير عنه بشكل جيد وفعال فإنه مع الوقت يخبو ويضعف وربما يهرم أو يموت..لذلك علينا أن نستدعي هذا الحب الزوجي ونحركه باستمرار، وأن نستخدم مهارات التواصل لإثارة كل معاني الحب!! وأول هذه المهارات أن نقول لمن نحب”أحبك”.

كلنا ننتظر الثناء عندما نقوم بعمل جيّد، وذلك ينطبق على علاقة الحب بين الزوجين، فالشريك يحب سماع عبارات الثناء والحُبّ من شريكه، تلك العبارات التي تبعث السعادة بداخله وتدفعه لمبادلته نفس التصرف.. والمزيد من العطاء!! نذكر بعض هذه العبارات:مثل”لو خُيرتَ ما قبلت بزوج غيرك”سأجعل منك أسعد زوج يمشي على الأرض”ما أجمل لبستك وهندامك لو ما كنت زوجي كنت حبّيتك “دُعابه”.. “أنا من يوم ماعرفتك قلبي للدنيا ابتسم”..”أحس برضاء الله وأنيّ أسعد زوجة بأن رزقني زوجاً مثلك”..”سأكون لك مثل أم المؤمنين عائشة مع زوجها الحبيب “محمد” وأتغزل فيك ايضاً بأجمل الكلمات والمعاني كما كانت تفعل”عائشة”فقد كانت تتغزل في حبيبها وزوجها بأجمل المعاني وكلمات”الحُبّ”دائماً.

وأحسنُ منكَ لم ترَ.. قط عينيِ

وأجمل منك لم تِلدِ النساءُ

وكان المصطفى عليه السلام يقول لها والله ياعائش.. كان يدلعها بهذا الاسم “عائش” لقد أدخلتِ السرور إلى قلبي!! ربنا يدخل السرور إلى قلبك دائماً!!” وكانا يتسابقان مع بعضهما..وكانت تطيبه بأطيب الطيب!!.

والكثير والكثير من العبارات والأشعار التي تصب في هذا السياق..والتي لا يتسع المقال والمقام لذكرها!! والتي يجب أن يتبادلها الشريكان مع بعضهما بعض بذات المفهوم.. فمثل هذه العبارات تقوي العلاقة الزوجية والحب بين الزوجين، ويستمر ولا يموت!!.

الزوجان الواعيان عليهما إدراك أن أي مشكلة تمثل موقفا مشتركا بينهما، بالتالي عليهما مناقشة الأمر بصدق معاً وحتماً سيصلان لحل مُرض-بعون الله تعالى-إن صدقت النوايا..وحينما نقول “لا” نقولها بملمس الوردة الناعمة.. وليس بأشواكها المؤلمة..نحرص أن لا نجرح الطرف الآخر ونثير مشاكل أكبر، والزوجة الذكية هي التي تعرف كيف تنتزع الأشواك وتقتلع جذور الخلافات!! وبأدب جم ولباقة ودبلوماسية.. نوضح رأينا المخالف ونختار أشدها إقناعاً وأطيبها أثراً في نفس الشريك.

لا يغيب الشعور بالمسؤولية تجاه شريك العمر..فما يُعد نجاح لأحدهما هو نجاح لشريكه، وكذلك إخفاق أحدهما هو إخفاق للآخر..حاولي أن تساعديه على بناء نفسه، ولا تعملى على تحطيمه ولا تقللي من شأنه أمام أصدقائه وأقاربه!! لأن هذا يعني التقليل من قيمة نفسك! وليعلم الشريكان من أهم ثمار الحبّ المسامحة والعفو وغض الطرف عن الهفوات.. ولا تؤثر فينا التفاصيل الصغيرة أو تستوقفنا.

عزيزتي الزوجة والزوج-أجعلوا “الحُبّ” هو محطة الوقود المركزية التي تزودوا بها سيارة حياتكم الزوجية لتنطلق في كل الاتجاهات بخطى ثابتة وقوية ومعنوية!!تُبشر وتستبشر بحصاد الثمرة وعطائها الممتد والسعادة الدائمة في الدنيا والآخرة.. فقد كانت أم المؤمنين “عائشة” أحب الناس للرسول عليه السلام وكان يصرح بذلك أمام أصحابه.. وبالتالي كان الصحابة لا يقدمون الهدايا للرسول إلا عندما يكون في بيت عائشة-ولم ينزل الوحي في بيت من بيوت الرسول عليه السلام إلا في بيت “عائشة” وفي عهد عمر بن الخطاب جعل لزوجات الرسول عليه السلام “معاش” من بيت مال المسلمين”فكان يعطي”عائشة” ضعف ما يعطيه لزوجاته الأخُريات!فكان يقول في ذلك لأنها كانت حبيبة رسول الله عليه أفضل السلام-وهكذا الحُبّ لا يُولّد ويعطي إلا حباً وبركةً وسعادة سارية المفعول!”الثمرة دائماً تأتي من نفس البذرة”.

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