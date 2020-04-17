يحب المحللون لعبة (كيف سيبدو العالم!!). أسئلة من قبيل كيف سوف يصبح العالم بعد الحرب العالمية الثانية؟، كيف سوف يصبح العالم بعد حرب الخليج؟ كيف سوف يصبح العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي؟ كيف سوف يصبح العالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر؟. ويبدو أن هؤلاء المحللين قد بدأوا عصفهم الذهني المعتاد باكرا بخصوص حال العالم بعد جائحة كورونا..!!! بصفاء ذهني نشط بسبب بقائهم في منازلهم أغلب الوقت فيما يبدو أخذوا يفكرون في أمر العالم والبشرية كالمعتاد..!!! هناك من اعتقد أن العولمة في طريقها إلى زوال. آخر يظن أن التنين الصيني سوف يجتاح العالم وبخاصة بعد ان أبدى فاعلية عظيمة في السيطرة على الفيروس. ثالث يجزم بأن الاتحاد الأوروبي سوف يتناثر الى قطع بعد أن أبدت الدول المكونة له أنانية في تعاملها مع بعضها البعض في فترة كورونا. في اعتقادي أن هناك تغييرات اخرى طرأت بالفعل، فمن كان يتصور يوما ما أن الماركتين (شانيل) و(كريستيان ديور) الفرنسيتين واللتين تنافسان بعضهما البعض في العطور والموضة والأزياء والحقائب وأدوات التجميل الراقية ينتهي بهما المطاف لإنتاج كمامات الوجه للمساعدة في تغطية النقص المريع في فرنسا. فلو أن (كوكو شانيل) مؤسسة الماركة التجارية حضرت مهازل عصر الكورونا لصدمت بأكثر من صدمتها باتهام الفرنسيين لها بالتخابر لصالح ألمانيا النازية إبان فترة احتلالهم لفرنسا أيام الحرب العالمية الثانية!!.

أعتقد بعد كورونا سوف تتغير نظرتنا تجاه الكوادر الطبية. عادة يموت قريب لأحدهم فيقرر أهله الاعتداء على الكادر الطبي بالضرب في المستشفى قبل أن يقوموا بتهشيم كل الأجهزة والمعدات الطبية كنوع من تأكيد حبهم للمتوفي وإخلاصهم لسيرته العطرة ورغبتهم في الإعلان عن وفاته بأكبر ضجة ممكنة. ولربما ظنوا أن الطبيب الذي كان يعالج ميتهم متعاقد مع عزرائيل من أجل أن يرمل النساء وييتم الأطفال. أعتقد أن منافسة ما في ضرب الكوادر الطبية بدأت تجتاح الشارع السوداني!!. البعض يظن أن ذلك أصبح جزءا أصيلا من ثقافة العزاء السوداني والتي لابد منها. حتى بت أظن أننا سوف نصل الى عبارة (ينتهي العزاء بانتهاء ضرب الأطباء؟؟) يوم ما….لا شك في هذا….!!! تلك النظرة سوف تتغير بعد كورونا حيث تعلمنا أن التضحية لا يقوم بها من يخوضون المعارك الحربية وحدهم. أو من يتعرضون للاشتباكات المسلحة مع تجار المخدرات، بل كل من يعرض نفسه للعدوى بإمكانات محدودة وبيئة طبية تعيسة كيما ينقذ حياة إنسان، يستحق أن نرفعه الى مكانة المناضل في سبيل الوطن.

من التغييرات الكبرى التي يجب أن نشير إليها هي استخدام الأمريكيين شطاف الحمام (المياه) بدلا من استخدام المناديل الورقية المعتادة في الاستجمار والتي أثرت عليها قلة الإنتاج ورغبة الأمريكان في التخزين بكميات كبيرة لتلك المناديل خوفا من نفاذها من الأسواق. الثقافة الأمريكية بعيدة من استخدام الشطاف بمقارنة أوروبا ودول الشرق الأوسط وآسيا. قام موقع أمازون في الشبكة العنكبوتية بتسويق شطاف الحمام للأمريكان حتى أصبح (ترند) موضة في وسائل التواصل الاجتماعي. أتذكر تلك الأمريكية في أحد مقاطع الفيديو في الانترنت والتي قالت (إنها تعتقد أن شطاف الحمام المائي أعظم اختراع في القرن الواحد والعشرين!!!). ماذا عساها تقول لو أتيحت لها فرصة التعامل مع (الإبريق السوداني متعدد المهام)؟؟. بخلاف كمامات شانيل وكريستيان ديور ورد اعتبار الأطباء وموجة تغيير نمط الأمريكان في تنظيف مؤخراتهم أعتقد أننا موعودون بالكثير المثير بعد عهد كورونا.

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