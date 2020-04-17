إستقرار الكهرباء في فترة الحظر وتوفرها في شهر رمضان

الخرطوم: السوداني

أكد وكيل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة والتعدين؛ خيري عبدالرحمن خيري؛ عدم إنقطاع الكهرباء خلال فترة الحظر و توفيرها خلال شهر رمضان، معلناً عن إكتمال الإستعدادت والخطط المتكاملة التي تضمن إستمرار العمل دون إنقطاع في قطاع الكهرباء.

وقال خيري إن التأمين المنتظم للكهرباء في الصيف يحتاج إلى توفير 120 ألف طن جازولين و 91 ألف طن فيرنس و 9 ألف طن خام، مشيراً إلى أن الكمية من الجازولين تشمل تغطية الوحدتين الجديدتين بمحطة توليد قري 3.

و كشف خيري عن حاجتهم لقطع الغيار بسبب عمل الماكينات بصورة مستمرة ، مما قد يتسبب في توقف أي من الوحدات الإنتاجية للكهرباء، منوهاً إلى أن هناك طلبيات ظلت تنتظر التمويل لفترة طويلة فاقت الأربعة أشهر.

وأكد أن الموقف الحالي للكهرباء جيد حيث إنخفضت كثيراً ساعات القطوعات.