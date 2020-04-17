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أول يوم للتنفيذ.. مساجد العاصمة تخالف قرار الوزير بتعليق صلاة الجمعة و صلوات الجماعة

أخبار السودان
By alsudani 374 0

الخرطوم: السوداني

لم تلتزم عدد من  المساجد بولاية الخرطوم  بقرار  وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، القاضي بإيقاف صلوات الجمعة والجماعة بالمساجد كافة، فقد أقيمت الصلاة في معظم المساجد.
أبرز المساجد التي لم تلتزم بالقرار وفقاً لمحرر (السوداني)، مسجد مجمع الفتح الإسلامي بالصحافة ، وخطب من على المنبر الشيخ محمد الأمين إسماعيل، و مسجد السلام بالطائف الشيخ مهران عثمان، 
ومعظم مساجد أحياء أم درمان منطقة الصالحة ومحلية كرري بمنطقة الثورات فضلاً بعض مساجد بحري.
فيما إستجاب عدد قليل من الأئمة والمصلين للقرار بمحليات الولاية .

alsudani
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