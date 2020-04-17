شركة الكهرباء تُعلن إستمرار بيع الكهرباء عبر منافذ مكاتبها يومي (الإثنين و الأربعاء)

الخرطوم : السوداني

أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ، أخذ التدابير اللأزمة وجاهزيتها لإستقبال بلاغات الصيانة والطوارئ على مدار الـ”24″ ساعة.

وطمأنت الشركة الزبائن بإستمرار بيع الكهرباء عبر منافذ مكاتبها يومي (الإثنين و الأربعاء) من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً أثناء فترة الحظر المعلنة بالعاصمة ، بالإضافة إلى نقاط الطرف الثالث في المحال التجارية وخدمات الصراف الآلي وتطبيقات البنوك وكل الطرق الإلكترونية المعتمدة ، التي تعمل على مدار اليوم ، مع إستمرار العمل في باقي الولايات كما هو معتمد سابقا.