البنك المركزي يصدر موجهات لعمل المصارف في ولاية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

قرر بنك السودان المركزي أنّ يكون توقيت العمل بالجهاز المصرفي بولاية الخرطوم خلال فترة الحظر من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشر ظهرًا.

و وفق خطابٍ صادر من البنك المركزي، تحصلت (السوداني) على نسخه منه اليوم الجمعة، أوضح أن سيتم التعامل مع الجمهور من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا وفقًا لخدمات الكاونتر من الإيداع والسحب النقدي، وتنفيذ عمليات الصادر والوارد، وإيداع الشيكات والخدمات الأخرى.

وأضاق: أن توريد شيكات العملاء وإرسالها سيكون من الثامنة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، فيما سيكون الاستلام والردود للمقاصة من الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشر صباحًا.