بنك الخرطوم التمويل العقاري

إسترداد أصول منظمة معارج للتنمية و السلام

أخبار السودان
By alsudani 208 0

الخرطوم: السوداني

أصدرت لجنة إزالة التمكين قراراً بإسترداد منظمة معارج للسلام و التنمية، و اصولها لصالح وزارة المالية.
و من ضمن اصولها قطعة أرض شيد عليها مستشفي الامل التابع لجهاز المخابرات العامة، و قطعة أرض في كافوري شيد عليها مجمع النور.

alsudani
تصفح أيضاً More from author

اترك رد