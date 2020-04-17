إسترداد أصول منظمة معارج للتنمية و السلام

الخرطوم: السوداني
أصدرت لجنة إزالة التمكين قراراً بإسترداد منظمة معارج للسلام و التنمية، و اصولها لصالح وزارة المالية.
و من ضمن اصولها قطعة أرض شيد عليها مستشفي الامل التابع لجهاز المخابرات العامة، و قطعة أرض في كافوري شيد عليها مجمع النور.
الخرطوم: السوداني
أصدرت لجنة إزالة التمكين قراراً بإسترداد منظمة معارج للسلام و التنمية، و اصولها لصالح وزارة المالية.
و من ضمن اصولها قطعة أرض شيد عليها مستشفي الامل التابع لجهاز المخابرات العامة، و قطعة أرض في كافوري شيد عليها مجمع النور.
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