لجنة إزالة التمكين تنتزع قطع أرضي من المدير عام الشرطة الاسبق محمد نجيب وزوجته هند

الخرطوم: السوداني

أصدرت لجنة إزالة التمكين اليوم الجمعة قراراً بإسترداد عدد من قطع الاراضي بلغت مساحتها 248‪ الف و 894‪ متر مربع.

حيث استردت 133 قطعة أرض من هند مصطفي عبدالله هاشم (هند التقانة) – زوجة مدير عام الشرطة الاسبق محمد نجيب- منحت دون وجه حق، في مدينة بحري منطقة الرحاب.

بجانب استرداد 128 قطعة أرض في حي الرحاب الخرطوم بحري، بأسم الفريق أول شرطة محمد نجيب، المدير الأسبق للشرطة السودانية.

في وقت استردت فيه لجنة إزالة التمكين 70 قطعة أرض بمخطط نبته، بلغت مساحتها 28 الف و 310‪ متر، بإسم الامين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية المحلولة عطا المنان بخيت الحاج محمد، و قطعة أرض مساحتها 100‪ متر بأم درمان الثورة.