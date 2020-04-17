بالفيديو| الشيخ محمد الأمين إسماعيل: هل بقيت ” بيوت الله” حقل تجارب.. الدول من حولنا عندما عطلت المساجد زادت فيها حالات كورونا

الخرطوم: ابومهند العيسابي

انتقد الداعية الاسلامي السوداني الشيخ ” محمد الأمين إسماعيل” بشدة على منبر الجمعة اليوم، قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف بتعطيل صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

وقال “إسماعيل” صفوف الخبز اكتظاظ محطات المواصلات، تلاحم الناس داخل المركبات، ازدحام الأسواق، هل بقيت على المساجد، مضيفاً هل أصبحت “بيوت الله” حقل تجارب.

مردفاً: العاقل من اتعظ بغيره الدول من حولنا، كانت الحالات فيها 47 حالة عندما منعت الجمعة والجماعات وصلت إلى 6000 حالة.

وكانت الحكومة الانتقالية قد اتخذت عدة إجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من بينها منع التجمعات، وتعليق صلاة الجماعة في المساجد بولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع، وإيقاف الطقوس الدينية بالكنائس ودور العبادة خلال نفس الفترة، في مواجهة عدوى “كوفيد 19”.

إلا أن معظم مساجد ولاية الخرطوم لم تلتزم بالقرار اليوم في أول جمعة عقب صدوره، إذ أدت معظم مساجد العاصمة السودانية صلاة الجمعة والجماعة كعادتها.