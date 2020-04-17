السفير ” عطا المنان بخيت” يدحض قرار لجنة إزالة التمكين ويقول سيحتفظ بحقه القانوني في التشهير

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

قال السفير ” عطا المنان بخيت الحاج”، الأمين السابق لمنظمة الدعوة الإسلامية، أنه سيحتفظ بحقه القانوني في التشهير ضد وجدي صالح وأعضاء لجنة إزالة التمكين، لاتهامه بامتلاك أرض دون وجه حق، بينما اشتراها كمزرعة من مواطن سوداني بحر ماله في العام 2011، وكان حينها يعمل بمنظمات خارج السودان، ولم تخصص له من قبل الدولة، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

وتم بعدها تحسينها إلى أرض سكنية وفق الإجراءات المتبعة بوزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، والتي امتدت لعامين داخل دواوين الدولة، واحتفظ بكافة المستندات.

وأكد “عطا المنان” انه سيقوم كمتضرر برفع دعوى “تشهير” امام القضاء السوداني ضد وجدي صالح واعضاء لجنة إزالة التمكين.

مشيراً إلى أن ربط الملكية لهذه الاراضي ورئاستي لمنظمة الدعوة الإسلامية هي “محاولة خبيثة” لتشويه سمعة المنظمة بعد القرار الجائر من اللجنة المذكورة بحلها، حيث انني اشتريت هذه المزرعة في2011 بينما تم انتخابي امينا عاما للمنظمة في العام 2018 اي بعد سبع سنوات.”على حد قوله”.