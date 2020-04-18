فوز صورة من الثورة السودانية بجائزة الصحافة العالمية

السوداني الإلكترونية: وكالات

فازت صورة من الثورة الشعبية العام الماضي في السودان بجائزة صور الصحافة العالمية المرموقة، والتقطت الصورة التي تحمل عنوان “صوت مستقيم” مصور وكالة فرانس برس ياسويوشي شيبا، وهي تظهر متظاهرًا يقرأ الشعر الاحتجاجي، بينما حشد من زملائه المتظاهرون ينيرونه بالضوء من هواتفهم.

وقال القضاة بحسب “بي بي سي” إن صورة شيبا “الشعرية” أظهرت قوة الشباب والفن، وأطيح بالحاكم القديم عمر البشير في أبريل الماضي ، مما أدى إلى صراع عنيف بين الجيش والمؤيد للديمقراطية.

وقال شيبا، رئيس لجنة التحكيم: “كانت هذه اللحظة هي الاحتجاج الجماعي السلمي الوحيد الذي واجهته خلال وجودي. شعرت بتضامنهم الذي لم يهزم مثل حرق الجمر الذي لا يزال يشتعل مرة أخرى”. في وقت الصراع ، الصورة “تلهم الناس” ، قال: “نرى هذا الشاب ، الذي لا يطلق النار ، والذي لا يرمي حجرًا ، بل يقرأ قصيدة”.

وكان قد تم ترشيح خمس صور أخرى كمرشحين نهائيين في المسابقة.