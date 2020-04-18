شاهد بالفيديو لحظة التقاط الصورة التي فازت بـ”جائزة الصحافة العالمية” من السودان

الخرطوم: ابومهند العيسابي

نشر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة التقاط الصورة التي فازت بها صورة الثائر السوداني “محمد يوسف فلر” بجائزة الصحافة العالمية، وذلك اثناء تصوير المصور الفوتوغرافي الياباني “ياسويوشي شيبا”، للصورة من العاصمة السودانية الخرطوم.

وكان ذلك خلال الندوة السياسية بتاريخ 19 يونيو 2019م، التي أقيمت عقب فض اعتصام القيادة العامة، من قبل لجان مقاومة جبره جنوب غرب الخرطوم، في ظروف أمنية مشددة، إبان تولي المجلس العسكري الانتقالي مقاليد الحكم في السودان.

تحدث فيها القيادي بالحرية والتغيير “محمد ناجي الأصم” بمشاركة المهندس “وهيب محمد سعيد”، في ظل انقطاع التيار الكهربائي.

وفازت الصورة بجائزة صور الصحافة العالمية المرموقة، والتقط الصورة التي تحمل عنوان “صوت مستقيم” مصور وكالة فرانس برس “ياسويوشي شيبا”، وهي تظهر متظاهرًا يقرأ الشعر الاحتجاجي، بينما حشد من زملائه المتظاهرون ينيرونه بالضوء من هواتفهم.

وقال “شيبا”: “كانت هذه اللحظة هي الاحتجاج الجماعي السلمي الوحيد الذي واجهته خلال وجودي، شعرت بتضامنهم الذي لم يهزم مثل حرق الجمر الذي لا يزال يشتعل مرة أخرى”. في وقت الصراع ، الصورة “تلهم الناس” ، قال: “نرى هذا الشاب، الذي لا يطلق النار ، والذي لا يرمي حجرًا ، بل يقرأ قصيدة”.