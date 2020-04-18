عاجل| تسجيل30 إصابة بـ”كورونا” و 4 وفيات جديدة في السودان

الخرطوم: ابومهند العيسابي

أكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد علي نطاق السودان، هذا اضافة الى 4 وفيات جديدة ليوم الجمعة الموافق 17 ابريل 2020، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”

وأوردت التقارير بالنسبة لولاية الخرطوم، أن حالات الإصابة بالفيروس ليوم الجمعة 17 أبريل 2020، هي 27 حالة من ولاية الخرطوم من محليات الولاية السبع و أن من ضمن هذه الحالات أجنبيين.

بينما بلغت الحالات في الولايات الأخري 3 حالات (حالتين من ولاية النيل الأبيض و حالة من ولاية الجزيرة ).

اما الوفيات الأربعة فهي لسيدتين و رجلين من ولاية الخرطوم.

هذا و قد تفاوتت طرق إنتشار المرض ما بين المخالطة و القدوم من دول خارج السودان و لم تثبت المخالطة او السفر لعدد من الحالات .

و بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي 66 حالة، متضمنة 10 وفيات.

وقد سجلت 61 حالة إصابة من ولاية الخرطوم لوحدها اضافة الى 5 حالات من ولايات نهر النيل (حالة واحدة)، النيل الأبيض (3 حالات) و الجزيرة (حالة واحدة)..

وأشادت وزارة الصحة الاتحادية بجهود كل الكوادر الصحية وكافة مكونات المجتمع السوداني لجهودهم البطولية علي النطاق الوطن لاحتواء هذا الوباء المنتشر وذلك عبر مجهوداتهم العلاجية والوقائية والتبليغ الفوري والفحوصات ورعاية المرضي وحالات الاشتباه والإسعاف وتحويل المرضي والرصد والمتابعة والتقصي الحجر والعزل وإدارة وتنفيذ “الخطة القومية الموسعة لدرء الكورونا”.

يأتي ذلك فجر تطبيق قرار الحظر الشامل على ولاية الخرطوم الذي أعلنته لجنة الطوارىء الصحية الأسبوع الماضي، والذي يبدأ من اليوم السبت ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع.