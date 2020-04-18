متضررون من إغلاق معبر اوسيف يهددون بالنزوح الي مثلث حلايب

بورتسودان : عبدالقادر باكاش

شكا عدد من سكان محلية حلايب من قرار إغلاق معبر اوسيف أمام الحركة التجارية مع مصر.

وقال القيادي الاهلي منكير محمد منكير إن السلطات لم تراعي ان سكان اوسيف يعتمدون بشكل اساسي في معيشتهم على الحركة التجارية في حظيرة اوسيف الجمركية.

و أضاف: أن قرار إيقاف معبر اوسيف بات يهدد معيشة نحو الفين عامل من السكان ولم تتاح خيارات سوي نزوح السكان اما الي داخل مثلث حلايب المحتل واما الي مدينة بورتسودان.

واوضح منكير أن السكان غير القادرين على النزوح يواجهون اوضاعاً معيشية صعبة ويحتاجون الي دعم عاجل.

في وقت قال فيه القيادي في لجان المقاومة باوسيف عيسى حامد عيسى، إن قرار إغلاق المعبر أمام التجارة افرز اوضاعاَ كارثية وسيلجا السكان الي خيارات تصعيدية لو لم تتدخل الدولة وتوفر اسباب المعيشة، مطالباً حكومة المحلية بتبني مبادرة تستنفر شركات التعدين بالمحلية ووحدات الجمارك والمواصفات وغيرها للمساهمة في توفير دعم السكان المتضررين من قرار إغلاق الحظيرة الجمركية.