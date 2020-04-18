أصحاب مصانع : حصلنا على التراخيص اللازمة للعمل

الخرطوم :الطيب علي

كشف عدد من أصحاب المصانع العامله فى مجال الأغذية والأدوية عن استمرار ها فى العمل نسبيا فى أول يوم لدخول تطبيق الحظر الشامل بعد حصولها على التراخيص اللازمة.

وقال صاحب مصانع عامل فى الأغذية والأدوية عبد الرحمن عباس لـ(السوداني)، إن المصانع تعمل بَوردية واحدة بما يصل إلى 5 ساعات وقال إن تلك الفتره ليست كافيه الا انها توفر الغذاء والدواء في ظل الظروف الاستثنائية الحالية وتابع (العمل يمشي الحال)

وأشار إلى أنهم تمكنوا من الحصول على التراخيص اللازمة لعمل المصانع وعربات النقل.

وقال عضو اللجنة التسيرية لاتحاد الغرف الصناعيه محمد عبد الإله لـ(السوداني)،إن المصانع تعمل بصورة جيده حاليا بما يوفر الصناعات الغذائية والدوائية مشيرا لتعاون كافة الجهات المعنيه بمنح التراخيص للعمل.