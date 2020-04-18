إغلاق فنادق بالخرطوم بسبب المخاوف من تفشي (كورونا)

الخرطوم: السوداني

أغلقت فنادق بالخرطوم أبوابها، إحترازاً لإنتشار وباء كورونا، فيما منحت فنادق أخري العاملين فيها إجازة مدفوعة الأجر، مع ابقاء عدد ضئيل من الزبائن الدائمين.

وبحسب معلومات (السوداني)، فإن فندقي كورونثيا (برج الفاتح) والقراند هوليدي فيلا (الفندق الكبير) أغلقت تماماً، فيما ظل فندق كورال (هلتون سابقاً) مفتوحاً نسبة لوجود 20 نزيل من زبائنه الدائمين، بينما منح فندق السلام روتانا موظفيه إجازة، و فيه 7 من الزبائين دائمين.

و علمت (السوداني) إن الفنادق أوقفت بعض الخدمات، مثل الغسيل الجاف لأنها تعاني من أزمة وقود.