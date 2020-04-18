شاهد بالصور: كيف بدأت الخرطوم في أولى ساعات الحظر الشامل

الخرطوم: ابومهند العيسابي

تحول قلب العاصمة السودانية الخرطوم، الذي كان يعج بالحركة والازدحام إلى مدينة أشباح في أولى ساعات الحظر الشامل الذي بدأ تطبيقه اليوم بولاية الخرطوم، في مواجهة جائحة “كورونا”، بحسب مانقلت “السوداني الإلكترونية”.

وأغلقت معظم فنادق الخرطوم الكبرى أبوابها، إحترازاً لإنتشار الوباء، فيما منحت فنادق أخري العاملين فيها إجازة مدفوعة الأجر، مع ابقاء عدد ضئيل من الزبائن الدائمين.

وكانت العاصمة قد استيقظت فجر اليوم السبت على هول تسجيل 30 إصابة و 4 وفيات جديدة، ليرتفع اجمالي عدد المصابين إلى 66 متضمنة 10 وفيات.

وأصدرت اللجنة العليا للطوارىء الصحية قراراً الاسبوع الماضي، بحظر التجول الشامل واغلاق العاصمة ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أسابيع، كما أوقفت التنقل بين الولايات، للحد من انتشار العدوى.