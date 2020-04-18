عزل الأمين داؤود من رئاسة الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة

الخرطوم: السوداني

أعلنت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة عزل الأمين داؤود من رئاستها وجمدت عضويته في المكتب القيادي لها.

و قالت وفقا لبيان أنه تجاوزه اللوائح وارتكب أخطاء تؤثر في النسيج الإجتماعي بشرق السودان، مشيرة الى أنه أصدر بيانات تخالف اجماعها.

وأشارت الجبهة الي أن الأمين داؤود تعهد في التاسع من فبراير الماضي بحضور الوساطة الجنوب سودانية ووفد الحكومة السودانية في جوبا بعدم تكرار أخطائه التي تؤثر في النسيج الإجتماعي بشرق السودان بجانب أنه التزم بعدم إصدار أي تصريحات ضد السلام في البلاد، الا أنه تراجع عن ذلك وظل يصدر في البيانات ويعمل على تمزيق النسيج الإجتماعي بشرق السودان وهو الأمر الذي أدي إلي صدور قرار بعزله.

واعلنت وفقا لبيان مُهر بتوقيع الأمين العام عبدالوهاب جميل، عن مخاطبة كافة الجهات ذات الصلة وابلاغها قرار عزل الأمين داؤود.

وتمسكت بمنبر جوبا وماتم الإتفاق عليه ضمن مسار الشرق بالجبهة الثورية السودانية بجانب مواصلة عملها ضمن الجبهة الثورية لحين تحقيق السلام الشامل بالبلاد.

والتزمت بعقد المؤتمر العام للجبهة في غضون ثلاثة أشهر بعد انتهاء جائحة كورونا لاختيار قيادة جديدة لها، موضحة أنها قامت بذلك من أجل الحفاظ على النسيج الإجتماعي وتماسك الجبهة حفاظا علي المكتسبات التي تحققت لإنسان الشرق ضمن منبر جوبا.